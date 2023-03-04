Шихова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Михаил Кузмич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Шихова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шихова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шихова) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич
Рождение ребёнка
21.02.1859
Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич
Смерть
Неизвестно