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Шихова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Михаил Кузмич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Шихова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шихов Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шихова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шихова) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Шихов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Кузмич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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