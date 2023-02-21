Шихов Ларион Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Ларион Михайлович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1844

Дата смерти

21.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шихов Михаил Кузмич

Мать: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Хорошавина Матрона Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
21.03.1893
д. Репные (Репинская)
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