Шихов Ларион Михайлович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1844
Дата смерти21.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шихов Михаил Кузмич
Мать: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Хорошавина Матрона Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
21.03.1893
д. Репные (Репинская)