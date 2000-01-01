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Шихов Михаил Кузмич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шихов Кузма .

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шихов Ларион Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Шихов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Марфа Ивановна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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