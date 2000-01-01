Шихов Михаил Кузмич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шихов Кузма .
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
21.02.1859
Мать ребёнка: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Марфа Ивановна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)