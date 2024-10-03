Барышев (Ермаков) Фадей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти13.11.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Барышев Яков Григорьевич
Мать: Барышева Анна Иевлевна
Бракосочетание
28.02.1802 ст.
поручители: по жениху шуерецкого прихода крестьяне Иван Исаков и дядя родной Иван Барышев, а по невесте Михайло Аникин и Леонтий Сидоров
Рождение ребёнка
09.11.1803 ст.
Дочь: Плеханова (Барышева) Матрена Фадеевна
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Константиновна
Смерть
13.11.1827 ст.