Барышев (Ермаков) Фадей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев (Ермаков) Фадей Яковлевич

Барышев (Ермаков) Фадей Яковлевич

Место рождения

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1779

Дата смерти

13.11.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Барышев Яков Григорьевич

Мать: Барышева Анна Иевлевна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
28.02.1802 ст.

Жена: Барышева Татьяна Константиновна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
поручители: по жениху шуерецкого прихода крестьяне Иван Исаков и дядя родной Иван Барышев, а по невесте Михайло Аникин и Леонтий Сидоров
Рождение ребёнка
09.11.1803 ст.

Дочь: Плеханова (Барышева) Матрена Фадеевна

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Константиновна

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
13.11.1827 ст.
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.