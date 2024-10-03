Барышева Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева Татьяна Константиновна

Место рождения

Северного конца Шуезерского погоста

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1802 ст.

Муж: Барышев (Ермаков) Фадей Яковлевич

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
поручители: по жениху шуерецкого прихода крестьяне Иван Исаков и дядя родной Иван Барышев, а по невесте Михайло Аникин и Леонтий Сидоров
Рождение ребёнка
09.11.1803 ст.

Дочь: Плеханова (Барышева) Матрена Фадеевна

Отец ребёнка: Барышев (Ермаков) Фадей Яковлевич

Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

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