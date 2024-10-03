Барышева Татьяна Константиновна
Место рожденияСеверного конца Шуезерского погоста
Дата рождения1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1802 ст.
поручители: по жениху шуерецкого прихода крестьяне Иван Исаков и дядя родной Иван Барышев, а по невесте Михайло Аникин и Леонтий Сидоров
Рождение ребёнка
09.11.1803 ст.
Дочь: Плеханова (Барышева) Матрена Фадеевна
Отец ребёнка: Барышев (Ермаков) Фадей Яковлевич