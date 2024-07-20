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Пешехонцева Христина Федорова

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Место рождения

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 19.07.1859

Дата смерти

До 1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.07.1859

Отец: Фёдор

Мать: Екатерина Андреева

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Незаконнорожденная, мать - солдатка. Отчество по крестному - Фёдору Яковлеву.
Рождение ребёнка
08.02.1883

Сын: Пешехонцев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Пешехонцев Иван Петров

Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.05.1886

Сын: Пешехонцев Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.06.1891

Дочь: Пешехонцева Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Есть брат близнец Александр, записана первой
Рождение ребёнка
30.06.1891

Сын: Пешехонцев Александр Петров

Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Близнец, есть сестра Марфа, записан после неё
Смерть
До 1892

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