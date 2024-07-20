Пешехонцева Христина Федорова
Место рождения
Дата рожденияДо 19.07.1859
Дата смертиДо 1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 19.07.1859
Отец: Фёдор
Мать: Екатерина Андреева
Незаконнорожденная, мать - солдатка. Отчество по крестному - Фёдору Яковлеву.
Рождение ребёнка
08.02.1883
Сын: Пешехонцев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов
Рождение ребёнка
31.05.1886
Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов
Рождение ребёнка
30.06.1891
Дочь: Пешехонцева Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов
Есть брат близнец Александр, записана первой
Рождение ребёнка
30.06.1891
Сын: Пешехонцев Александр Петров
Отец ребёнка: Пешехонцев Пётр Федотов
Близнец, есть сестра Марфа, записан после неё
Смерть
До 1892