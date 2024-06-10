Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 19.07.1859
Дочь: Пешехонцева Христина Федорова
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Незаконнорожденная, мать - солдатка. Отчество по крестному - Фёдору Яковлеву.
Смерть
Неизвестно