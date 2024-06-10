Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 19.07.1859

Дочь: Пешехонцева Христина Федорова

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Незаконнорожденная, мать - солдатка. Отчество по крестному - Фёдору Яковлеву.
Смерть
Неизвестно

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