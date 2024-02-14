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Алюковъ Фехретдинъ

Место рождения

с.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шарипкулов Алюк

Мать: (Биккулова) Бану (Паней)

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фехретдинов Мифтяхетдин

Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фехретдинов Мухамметалим

Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фехретдинов Зариф

Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фехретдинов Айнетдин

Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Фехретдинова) Шарифя

Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Фехретдинова) Айша

Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?

Смерть
Неизвестно

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