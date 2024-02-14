Алюковъ Фехретдинъ
Место рожденияс.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Шарипкулов Алюк
Мать: (Биккулова) Бану (Паней)
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фехретдинов Зариф
Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фехретдинов Айнетдин
Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Фехретдинова) Шарифя
Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Фехретдинова) Айша
Мать ребёнка: (Хусяинова) Савран?
Смерть
Неизвестно