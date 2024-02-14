Шарипкулов Алюк
Место рожденияс. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Акмаев Шарипкул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Биккулова) Бану (Паней)
Рождение ребёнка
1793
Сын: Алюков Бикмухамет
Мать ребёнка: (Биккулова) Бану (Паней)
Рождение ребёнка
1798
Сын: Алюковъ Фехретдинъ
Мать ребёнка: (Биккулова) Бану (Паней)
Смерть
Неизвестно