Шарипкулов Алюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипкулов Алюк

Место рождения

с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Акмаев Шарипкул

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Биккулова) Бану (Паней)

Рождение ребёнка
1793

Сын: Алюков Бикмухамет

Мать ребёнка: (Биккулова) Бану (Паней)

Рождение ребёнка
1798

Сын: Алюковъ Фехретдинъ

Мать ребёнка: (Биккулова) Бану (Паней)

Смерть
Неизвестно

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