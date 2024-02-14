Фехретдинов Айнетдин
Место рожденияс.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Алюковъ Фехретдинъ
Мать: (Хусяинова) Савран?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha
Рождение ребёнка
15.04.1875
Сын: Ainetdin Meyletdin
Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha
Рождение ребёнка
21.07.1876
Мать ребёнка: Ainetdin (Salavat) Fatiha
Смерть
Неизвестно