Белоконь Корней
Место рожденияРоссийская Империя, с. Поповка
Дата рождения1867
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя, с. Поповка
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белоконь Михаил Корнеевич
Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна
Украина,Полтава
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна
Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кадацкая Антонина Корнеевна
Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Белоконь Максим Корнеевич
Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Гончар Федора Корнеевна
Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна
Смерть
1956