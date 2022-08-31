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Белоконь Корней

Место рождения

Российская Империя, с. Поповка

Дата рождения

1867

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, с. Поповка
Рождение ребёнка
1900

Сын: Белоконь Михаил Корнеевич

Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна

Украина,Полтава
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Панасенко Килина (Калина) Корнеевна

Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кадацкая Антонина Корнеевна

Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Белоконь Максим Корнеевич

Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Гончар Федора Корнеевна

Мать ребёнка: Белоконь Марфа Ивановна

Смерть
1956

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