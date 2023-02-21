Белоконь Марфа
Место рожденияУкраина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Дата рождения1867
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
1900
Сын: Белоконь Михаил Корнеевич
Отец ребёнка: Белоконь Корней
Украина,Полтава
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кадацкая Антонина Корнеевна
Отец ребёнка: Белоконь Корней
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Панасенко Килина Корнеевна
Отец ребёнка: Белоконь Корней
Рождение ребёнка
1905
Сын: Белоконь Максим Корнеевич
Отец ребёнка: Белоконь Корней
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Гончар Федора Корнеевна
Отец ребёнка: Белоконь Корней
Смерть
1955
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка