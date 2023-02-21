Белоконь Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Марфа

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Место рождения

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка

Дата рождения

1867

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Рождение ребёнка
1900

Сын: Белоконь Михаил Корнеевич

Отец ребёнка: Белоконь Корней

Украина,Полтава
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кадацкая Антонина Корнеевна

Отец ребёнка: Белоконь Корней

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Панасенко Килина Корнеевна

Отец ребёнка: Белоконь Корней

Рождение ребёнка
1905

Сын: Белоконь Максим Корнеевич

Отец ребёнка: Белоконь Корней

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Гончар Федора Корнеевна

Отец ребёнка: Белоконь Корней

Смерть
1955
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
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