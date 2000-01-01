Белоконь Максим Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Максим Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Белоконь Корней

Мать: Белоконь Марфа

Смерть
1971
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