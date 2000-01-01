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Белоконь Максим Корнеевич
Белоконь Максим Корнеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1971
Пол
Мужской
Отец
Белоконь Корней
1867 г.р.
Мать
Белоконь Марфа
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Белоконь Корней
Мать:
Белоконь Марфа
Смерть
1971
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