Белоконь Килина (Калина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Килина (Калина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоконь Николай Максимович

Отец ребёнка: Белоконь Максим Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоконь Галина Максимовна

Отец ребёнка: Белоконь Максим Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоконь Любовь Максимовна

Отец ребёнка: Белоконь Максим Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоконь Максим Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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