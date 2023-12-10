Белоконь Килина (Калина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоконь Николай Максимович
Отец ребёнка: Белоконь Максим Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоконь Галина Максимовна
Отец ребёнка: Белоконь Максим Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоконь Любовь Максимовна
Отец ребёнка: Белоконь Максим Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно