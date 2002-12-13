Белоконь Михаил Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоконь Михаил Корнеевич

Белоконь Михаил Корнеевич

avatar

Место рождения

Украина,Полтава

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Белоконь Корней

Мать: Белоконь Марфа

Украина,Полтава
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кулачко Галина Михайловна

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
10.09.1923

Сын: Белоконь Василий Михайлович

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зиновая Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Белоконь Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Белоконь Иван Михайлович

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Каут Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Анастасия Прокофьевна

Похороны
26.09.1942
Чечено-Ингушская АССР, г. Малгобек, в районе
Смерть
26.09.1942
Чечено-Ингушская АССР, г. Малгобек, в районе
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close