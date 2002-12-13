Белоконь Михаил Корнеевич
Место рожденияУкраина,Полтава
Дата рождения1900
Дата смерти26.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Белоконь Корней
Мать: Белоконь Марфа
Украина,Полтава
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кулачко Галина Михайловна
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.09.1923
Сын: Белоконь Василий Михайлович
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зиновая Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Белоконь Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Каут Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Белоконь Анастасия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
26.09.1942
Чечено-Ингушская АССР, г. Малгобек, в районе
Смерть
26.09.1942
Чечено-Ингушская АССР, г. Малгобек, в районе
Причина смерти: На войне