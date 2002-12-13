Белоконь (Смалий) Анастасия Прокофьевна
Место рожденияРоссийская Империя,Екатеринославской губернии, Славяносербского уезда п. Пролетарский
Дата рождения1899
Дата смерти23.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Смалий Прокофий
Мать: Смалий Ульяна
Российская Империя,Екатеринославской губернии, Славяносербского уезда п. Пролетарский
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кулачко Галина Михайловна
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
10.09.1923
Сын: Белоконь Василий Михайлович
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зиновая Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Белоконь Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Каут Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1974
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Украина, Поповка