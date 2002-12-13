Белоконь (Смалий) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь (Смалий) Анастасия Прокофьевна

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Место рождения

Российская Империя,Екатеринославской губернии, Славяносербского уезда п. Пролетарский

Дата рождения

1899

Дата смерти

23.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Смалий Прокофий

Мать: Смалий Ульяна

Российская Империя,Екатеринославской губернии, Славяносербского уезда п. Пролетарский
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кулачко Галина Михайловна

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
10.09.1923

Сын: Белоконь Василий Михайлович

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зиновая Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Белоконь Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Белоконь Иван Михайлович

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Каут Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Белоконь Михаил Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоконь Михаил Корнеевич

Смерть
23.02.1974
Украина, Ворошиловградская обл, с.Поповка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Украина, Поповка
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