Немцов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 2405-Н
Бракосочетание
22.10.1910
Военная служба
1915
Лейб-гвардии Семеновский полк, рядовой
Рождение ребёнка
04.12.1916
Мать ребёнка: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
21.11.1918
Мать ребёнка: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна
Св. О рож 16.07.30
Смерть
Неизвестно