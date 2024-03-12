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Немцов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Шкаф без номера Ящик 2405-Н
Бракосочетание
22.10.1910

Жена: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
1915
Лейб-гвардии Семеновский полк, рядовой
Рождение ребёнка
04.12.1916

Сын: Немцов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1918

Сын: Немцов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 16.07.30
Смерть
Неизвестно

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