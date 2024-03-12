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Немцов Петр Михайлович

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Место рождения

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918

Отец: Немцов Михаил Иванович

Мать: Немцова (Аксенова) Наталья Сергеевна

Краснореченка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Св. О рож 16.07.30
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
С ?.10.1939 по 25.10.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание ст. лейтенант; ст. сержант администр. службы; старшина; ст. сержант; гв. старшина; ст. сержант админ. сл. Воинская часть 20 мотострелковая бригада, 44 стрелковый полк 42 стрелковой див... Показать все
Смерть
Неизвестно

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