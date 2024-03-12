Немцов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1918
Св. О рож 16.07.30
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С ?.10.1939 по 25.10.1945
Воинское звание ст. лейтенант; ст. сержант администр. службы; старшина; ст. сержант; гв. старшина; ст. сержант админ. сл. Воинская часть 20 мотострелковая бригада, 44 стрелковый полк 42 стрелковой див... Показать все
Смерть
Неизвестно