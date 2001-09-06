Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.?
Дата смерти06.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?
Отец: Рябов Тимофей
Мать: Рябова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1957
Сын: Кувардин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кувардин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1959
Дочь: Кулдошина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Кувардин Алексей Васильевич
Смерть
06.09.2001