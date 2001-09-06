Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.?

Дата смерти

06.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.?

Отец: Рябов Тимофей

Мать: Рябова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувардин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1957

Сын: Кувардин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кувардин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1959

Дочь: Кулдошина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Кувардин Алексей Васильевич

Смерть
06.09.2001

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