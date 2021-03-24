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Кулдошина Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1959

Дата смерти

24.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959

Отец: Кувардин Алексей Васильевич

Мать: Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
06.05.1978

Муж: Кулдошин Алексей Григорьевич

Бракосочетание
06.05.1978

Муж: не указан

Рождение ребёнка
31.03.1979

Дочь: Кулдошина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кулдошин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулдошин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1986

Дочь: Замятина (Кулдошина) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Кулдошин Алексей Григорьевич

Смерть
24.03.2021

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