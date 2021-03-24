Кулдошина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1959
Дата смерти24.03.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959
Бракосочетание
06.05.1978
Бракосочетание
06.05.1978
Муж: не указан
Рождение ребёнка
31.03.1979
Дочь: Кулдошина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кулдошин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулдошин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.05.1986
Дочь: Замятина (Кулдошина) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Кулдошин Алексей Григорьевич
Смерть
24.03.2021