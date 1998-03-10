Кувардин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.?
Дата смерти10.03.1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.?
Отец: Кувардин Василий
Мать: Кувардина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1957
Сын: Кувардин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.02.1959
Дочь: Кулдошина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна
Смерть
10.03.1998