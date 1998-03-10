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Кувардин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.?

Дата смерти

10.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.?

Отец: Кувардин Василий

Мать: Кувардина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.02.1957

Сын: Кувардин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.02.1959

Дочь: Кулдошина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Кувардина (Рябова) Анна Тимофеевна

Смерть
10.03.1998

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