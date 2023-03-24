Бородина (Егорова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1985
Рождение ребёнка
30.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Самсон Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Самсон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно