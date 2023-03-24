Бородина (Егорова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Егорова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1985

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1985

Отец: Егоров Николай Григорьевич

Мать: Егорова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Самсон Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Самсон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Самсон Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Самсон Николаевич

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