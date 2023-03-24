Бородин Самсон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Самсон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анастасия Николаевна

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