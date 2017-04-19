Егорова (Сорокина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1951
Дата смерти19.04.2017
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1951
Рождение ребёнка
29.05.1973
Дочь: Мануилова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1985
Дочь: Бородина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2017
Нижневартовск