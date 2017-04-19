Егорова (Сорокина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Сорокина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1951

Дата смерти

19.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1951

Отец: Сорокин Иван Трифонович

Мать: Сорокина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1973

Дочь: Мануилова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
30.05.1985

Дочь: Бородина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Григорьевич

Смерть
19.04.2017
Нижневартовск
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