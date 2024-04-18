Прилучная (Лодыгина) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Место жительства
1857
Бракосочетание
11.11.1868 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1870 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
29.03.1875 ст.
Дочь: (Прилучная) Мария Осиповна
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.
Дочь: (Прилучная) Агния Осиповна
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.
Сын: Прилучный Александр Осипович
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
16.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.
Дочь: Прилучная Анна Осиповна
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович
Рождение ребёнка
01.11.1886 ст.
Дочь: (Прилучная) Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно