Прилучная (Лодыгина) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучная (Лодыгина) Матрёна Васильевна

Прилучная (Лодыгина) Матрёна Васильевна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лодыгин Василий Сосфенович

Мать: Лодыгина Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.11.1868 ст.

Муж: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1870 ст.

Сын: Прилучный Карп Осипович

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.

Сын: Прилучный Иван Осипович

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.

Сын: Прилучный Иван Осипович

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.03.1875 ст.

Дочь: (Прилучная) Мария Осиповна

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.01.1877 ст.

Дочь: (Прилучная) Агния Осиповна

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1879 ст.

Сын: Прилучный Александр Осипович

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1881 ст.

Сын: Прилучный Демид Осипович

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.

Дочь: Прилучная Анна Осиповна

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Сын: Прилучный Павел Осипович

Отец ребёнка: Прилучный Осип (Иосиф) Андрианович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1886 ст.

Дочь: (Прилучная) Александра

Отец ребёнка: не указан

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.