Лодыгина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Лодыгин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прилучная Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Горбунова Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно