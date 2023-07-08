Лодыгина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1841

Муж: Лодыгин Василий Сосфенович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Лодыгин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прилучная Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Горбунова Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Сосфенович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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