Старостенко (Науменко) Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1885
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1907
Сын: Старостенко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович
Рождение ребёнка
17.04.1910
Сын: Старостенко Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Полевикова (Старостенко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович
Рождение ребёнка
27.01.1926
Сын: Старостенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович
Смерть
1957