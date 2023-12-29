Старостенко (Науменко) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостенко (Науменко) Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1885

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостенко Иван Акимович

Рождение ребёнка
27.11.1907

Сын: Старостенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович

Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Старостенко Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Полевикова (Старостенко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович

Рождение ребёнка
27.01.1926

Сын: Старостенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Старостенко Иван Акимович

Смерть
1957

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