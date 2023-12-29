Старостенко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1907
Дата смерти24.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1937
Дочь: (Старостенко) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна
Смерть
24.09.1974