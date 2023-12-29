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Старостенко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1907

Дата смерти

24.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1907

Отец: Старостенко Иван Акимович

Мать: Старостенко (Науменко) Васса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
16.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1937

Дочь: (Старостенко) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Старостенко (Малафеева) Вера Алексеевна

Смерть
24.09.1974

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