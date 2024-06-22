Левшин Виссарион Тихонович Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛевшин Виссарион Тихонович

Левшин Виссарион Тихонович

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Левшин Федор Виссарионович

Мать ребёнка: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Левшин Михаил Виссарионович

Мать ребёнка: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Левшина Пелагея Павловна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Левшин Николай Виссарионович

Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Левшина Глафира Виссарионовна

Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Левшина Мария Виссарионовна

Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Левшин Александр Виссарионович

Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.