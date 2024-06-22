Левшин Виссарион Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Левшин Федор Виссарионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Левшин Михаил Виссарионович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Жена: Левшина Пелагея Павловна
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Левшин Николай Виссарионович
Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Левшина Глафира Виссарионовна
Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Левшина Мария Виссарионовна
Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Левшин Александр Виссарионович
Мать ребёнка: Левшина Пелагея Павловна
Смерть
До 1885