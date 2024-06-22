Левшина Пелагея Павловна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левшина Пелагея Павловна

Место рождения

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Левшин Виссарион Тихонович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Левшин Николай Виссарионович

Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Левшина Глафира Виссарионовна

Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Левшина Мария Виссарионовна

Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Левшин Александр Виссарионович

Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович

Большой Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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