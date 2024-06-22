Левшина Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Левшин Николай Виссарионович
Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Левшина Глафира Виссарионовна
Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Левшина Мария Виссарионовна
Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Левшин Александр Виссарионович
Отец ребёнка: Левшин Виссарион Тихонович
Смерть
Неизвестно