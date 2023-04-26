Колотушкина Ирина Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: (Колотушкина) Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Подгорнов Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
16.04.1905
Дочь: (Колотушкина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Подгорнов Дмитрий Корнилович
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: (Подгорнова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Подгорнов Дмитрий Корнилович
Смерть
Неизвестно