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Колотушкина Ирина Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорнов Дмитрий Корнилович

Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: (Колотушкина) Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Подгорнов Дмитрий Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: (Колотушкина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Подгорнов Дмитрий Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: (Подгорнова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Подгорнов Дмитрий Корнилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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