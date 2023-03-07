Подгорнов Дмитрий Корнилович
Место рождения
Дата рождения07.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1881
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Колотушкина Ирина Лазаревна
Рождение ребёнка
16.04.1905
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Колотушкина Ирина Лазаревна
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Колотушкина Ирина Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно