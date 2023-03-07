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Подгорнов Дмитрий Корнилович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1881

Отец: Колотушкин Корнил Николаевич

Мать: Колотушкина Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Колотушкина Ирина Лазаревна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Колотушкина Ирина Лазаревна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Колотушкина Ирина Лазаревна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотушкина Ирина Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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