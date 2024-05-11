Тимрот (Туган-Барановская) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти26.09.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Упоминание
Неизвестно
Любимов Л.Д. На чужбине. - Москва, 1963 | Овдовев, она вышла вторично замуж за петербургского сановника из остзейцев фон Тимрота, статссекретаря Государственного совета (Репин тоже изобразил его на св... Показать все
Бракосочетание
12.11.1895 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Троицкая церковь, село Бегач, Черниговский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
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Рождение ребёнка
1897
Дочь: Нитте (Нитте) Людмила Евстафиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Восприемник
02.02.1906 ст.
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Николай Дмитриевич Любимов
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Лютеранская церковь св. Анны (Annenkirche), г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 2294 Оп. 1 Д. 99 (кадр 183) | Января тридцать перваго. | Александръ Рейнгольдъ Карлъ Лионель фонъ Тимротъ (Alexander Reinh... Показать все
Смерть
26.09.1946
г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Похороны
После 26.09.1946
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция