Тимрот Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1865 ст.
Дата смерти02.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1865 ст.
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Жена: Тимрот Елена Ивановна
Лютеранская церковь св. Анны (Annenkirche), г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 2294 Оп. 1 Д. 99 (кадр 183) | Января тридцать перваго. | Александръ Рейнгольдъ Карлъ Лионель фонъ Тимротъ (Alexander Reinh... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий. Статс-секретарь, сенатор
Смерть
02.03.1944
г. Ницца, Франция
Похоронен на православном кладбище Кокад.