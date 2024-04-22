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Тимрот Александр Григорьевич

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

03.04.1865 ст.

Дата смерти

02.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Жена: Тимрот Елена Ивановна

Лютеранская церковь св. Анны (Annenkirche), г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 2294 Оп. 1 Д. 99 (кадр 183) | Января тридцать перваго. | Александръ Рейнгольдъ Карлъ Лионель фонъ Тимротъ (Alexander Reinh... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный служащий. Статс-секретарь, сенатор
Смерть
02.03.1944
г. Ницца, Франция
Похоронен на православном кладбище Кокад.
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