Нитте Лев Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти21.03.1978
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | Нитте Лев Евстафьевич, р. 1899. Прапорщик. На 1922 в заключении в Москве. /723-349/ | Нитте фон Лев Евстафьевич. Училище прав... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-80 (ИНО Управления Петрогубиспо... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Княгиня Ольга Палей. Воспоминания. | Воспоминания о России: С приложением писем, дневника и стихов ее сына Владимира; [пер. с франц. Е. Кассировой]. - М.: «Захаров», 2016. | стр. 139-140 | Домой я вер... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Газета «Сенатские ведомости». | Печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809-1917 годах в Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высо... Показать все
Смерть
21.03.1978
г. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Канарские о-ва, Испания
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1997 в шести томах | Составитель В.Н. Чумаков | Том 5. Н-Постман. Стр. 141
Похороны
После 21.03.1978
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1997 в шести томах | Составитель В.Н. Чумаков | Том 5. Н-Постман. Стр. 141 | Нитте Лев Евстафьевич (? – 21 марта 1978, Лас-Пальмас, Испания). | В... Показать все