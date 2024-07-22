Дьякова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти01.07.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: Дьякова Анна Варсонофьева
Отец ребёнка: Дьяков Варсонофий Данилов
Рождение ребёнка
18.10.1894
Сын: Дьяков Александр Варсонофьев
Отец ребёнка: Дьяков Варсонофий Данилов
Рождение ребёнка
08.05.1898
Дочь: Дьякова Клавдия Варсонофьева
Отец ребёнка: Дьяков Варсонофий Данилов
Смерть
01.07.1898
чахотка