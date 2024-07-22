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Дьякова Мария Михайловна

Место рождения

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

01.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Дьякова Анна Варсонофьева

Отец ребёнка: Дьяков Варсонофий Данилов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1894

Сын: Дьяков Александр Варсонофьев

Отец ребёнка: Дьяков Варсонофий Данилов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1898

Дочь: Дьякова Клавдия Варсонофьева

Отец ребёнка: Дьяков Варсонофий Данилов

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.07.1898
чахотка

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