Брень (Дроздецкая) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения07.03.1876 ст.
Дата смерти11.07.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1876 ст.
Отец: Дроздецкий Фёдор Ильич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1902 ст.
Дочь: Брень Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Брень Евдоким Романович
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.
Дочь: Брень Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Брень Евдоким Романович
Смерть
11.07.1910 ст.
Поддубно, Соинская волость, Себежский уезд