Брень (Дроздецкая) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брень (Дроздецкая) Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

07.03.1876 ст.

Дата смерти

11.07.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1876 ст.

Отец: Дроздецкий Фёдор Ильич

Мать: Дроздецкая Елена Матвеевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Брень Евдоким Романович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1902 ст.

Дочь: Брень Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Брень Евдоким Романович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1904 ст.

Дочь: Брень Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Брень Евдоким Романович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
11.07.1910 ст.
Поддубно, Соинская волость, Себежский уезд
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