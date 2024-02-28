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Дроздецкая Елена Матвеевна

Место рождения

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.05.1875 ст.

Муж: Дроздецкий Фёдор Ильич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.

Дочь: Брень Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.

Сын: Дроздецкий Илларион Фёдорович

Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.

Дочь: Дроздецкая Зиновья Фёдоровна

Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1881 ст.

Дочь: Дроздецкая Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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