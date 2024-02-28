Дроздецкая Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.
Дочь: Брень Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.
Сын: Дроздецкий Илларион Фёдорович
Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.
Дочь: Дроздецкая Зиновья Фёдоровна
Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1881 ст.
Дочь: Дроздецкая Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Дроздецкий Фёдор Ильич
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно