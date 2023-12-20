Дроздецкий Фёдор Ильич
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти05.05.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.05.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.
Дочь: Брень (Дроздецкая) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.
Сын: Дроздецкий Илларион Фёдорович
Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.
Дочь: Дроздецкая Зиновья Фёдоровна
Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
11.07.1881 ст.
Дочь: Дроздецкая Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна
Смерть
05.05.1901 ст.