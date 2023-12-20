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Дроздецкий Фёдор Ильич

Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

05.05.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздецкая Мария Ивановна

Бракосочетание
04.05.1875 ст.

Жена: Дроздецкая Елена Матвеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.

Дочь: Брень (Дроздецкая) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.

Сын: Дроздецкий Илларион Фёдорович

Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
05.11.1878 ст.

Дочь: Дроздецкая Зиновья Фёдоровна

Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
11.07.1881 ст.

Дочь: Дроздецкая Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Дроздецкая Елена Матвеевна

Смерть
05.05.1901 ст.

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