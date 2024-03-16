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Февронья Антонова

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.06.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1798 ст.

Отец: Антон Матвеев

Мать: Анна Васильева

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.05.1821 ст.

Муж: Василий Матвеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1823 ст.

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1824 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.05.1833 ст.

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1844 ст.

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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