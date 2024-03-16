Февронья Антонова
Место рождения
Дата рождения25.06.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1798 ст.
Отец: Антон Матвеев
Мать: Анна Васильева
Бракосочетание
22.05.1821 ст.
Муж: Василий Матвеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1823 ст.
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
07.10.1824 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
17.05.1833 ст.
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Рождение ребёнка
18.04.1844 ст.
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Смерть
Неизвестно