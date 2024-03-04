Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рождения07.10.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1824 ст.
Отец: Василий Матвеев
Мать: Февронья Антонова
Бракосочетание
31.10.1843 ст.
Муж: Иван Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Федор Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно