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Прасковья Васильева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.10.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1824 ст.

Отец: Василий Матвеев

Мать: Февронья Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.10.1843 ст.

Муж: Иван Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Федор Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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