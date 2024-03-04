Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Матвей Агапов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
11.07.1816 ст.
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
04.07.1818 ст.
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
22.05.1821 ст.
Жена: Февронья Антонова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1823 ст.
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Февронья Антонова
Рождение ребёнка
07.10.1824 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Февронья Антонова
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Февронья Антонова
Рождение ребёнка
17.05.1833 ст.
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Февронья Антонова
Рождение ребёнка
18.04.1844 ст.
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Февронья Антонова
Смерть
Неизвестно