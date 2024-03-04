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Василий Матвеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Матвей Агапов

Мать: Ирина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
11.07.1816 ст.

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Ирина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.07.1818 ст.

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Ирина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.05.1821 ст.

Жена: Февронья Антонова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.05.1823 ст.

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Февронья Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1824 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Февронья Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1828 ст.

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Февронья Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.05.1833 ст.

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Февронья Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1844 ст.

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Февронья Антонова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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