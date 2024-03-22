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Kreyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

1804 г.р.
1805 г.р.
1807 г.р.
1809 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Akselrod Khaim

Рождение ребёнка
1804

Сын: Akselrod Shlioma Movsha

Отец ребёнка: Akselrod Khaim

Рождение ребёнка
1805

Сын: Akselrod Leyba

Отец ребёнка: Akselrod Khaim

Рождение ребёнка
1807

Сын: Akselrod Abram

Отец ребёнка: Akselrod Khaim

Рождение ребёнка
1809

Сын: Akselrod Rubin

Отец ребёнка: Akselrod Khaim

Рождение ребёнка
1816

Сын: Akselrod Vulf

Отец ребёнка: Akselrod Khaim

Смерть
Неизвестно

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