Kreyna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Akselrod Khaim
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Akselrod Khaim
Рождение ребёнка
1805
Сын: Akselrod Leyba
Отец ребёнка: Akselrod Khaim
Рождение ребёнка
1807
Сын: Akselrod Abram
Отец ребёнка: Akselrod Khaim
Рождение ребёнка
1809
Сын: Akselrod Rubin
Отец ребёнка: Akselrod Khaim
Рождение ребёнка
1816
Сын: Akselrod Vulf
Отец ребёнка: Akselrod Khaim
Смерть
Неизвестно