Akselrod Shlioma Movsha
Место рожденияBorisov, Belarus
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Akselrod Khaim
Мать: Kreyna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Khayka
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Akselrod) Yakna
Мать ребёнка: Khayka
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Akselrod) Malka
Мать ребёнка: Khayka
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Akselrod) Liba
Мать ребёнка: Khayka
Место жительства
15.04.1834
Смерть
До 1850