Akselrod Shlioma Movsha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Akselrod Shlioma Movsha

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Место рождения

Borisov, Belarus

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

1799 г.р.

Дети

1824 г.р.
1826 г.р.
1832 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Akselrod Khaim

Мать: Kreyna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Khayka

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Akselrod) Yakna

Мать ребёнка: Khayka

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Akselrod) Malka

Мать ребёнка: Khayka

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Akselrod) Liba

Мать ребёнка: Khayka

Место жительства
15.04.1834
Смерть
До 1850

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