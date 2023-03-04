Сухих (Коробейникова) Феврония Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1750 ст.
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Коробейникова крест. Филиппа Коробейникова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Сухих Архип Семёнович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Сухих Архип Семёнович
Рождение ребёнка
21.02.1763 ст.
Отец ребёнка: Сухих Архип Семёнович
Смерть
После 1791