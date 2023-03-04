Сухих (Коробейникова) Феврония Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих (Коробейникова) Феврония Филимонова

Сухих (Коробейникова) Феврония Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1750 ст.

Муж: Сухих Архип Семёнович

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Коробейникова крест. Филиппа Коробейникова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Сухих Архип Семёнович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сухих Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Сухих Архип Семёнович

Рождение ребёнка
21.02.1763 ст.

Сын: Сухих Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Сухих Архип Семёнович

Смерть
После 1791

Мы используем куки для улучшения работы сайта.