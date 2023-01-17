Сухих Архип Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1730
Отец: Сухих Семён Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1750 ст.
1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Коробейникова крест. Филиппа Коробейникова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Архиповна
Мать ребёнка: Сухих Феврония Филимонова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Сухих Феврония Филимонова
Рождение ребёнка
21.02.1763 ст.
Мать ребёнка: Сухих Феврония Филимонова
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791