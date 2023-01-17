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Сухих Архип Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1791

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Сухих Семён Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1750 ст.

Жена: Сухих Феврония Филимонова

1757г. Нолинск МК (свадьба) невеста того же прихода дер. Коробейникова крест. Филиппа Коробейникова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 12
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Архиповна

Мать ребёнка: Сухих Феврония Филимонова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сухих Тимофей Архипович

Мать ребёнка: Сухих Феврония Филимонова

Рождение ребёнка
21.02.1763 ст.

Сын: Сухих Тимофей Архипович

Мать ребёнка: Сухих Феврония Филимонова

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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