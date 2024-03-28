Ооржак Долу-Сая Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данзурун Иван Самчитович
Мать: Коданмай Емчур Папиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куулар Алексина Владимировна
Отец ребёнка: Ооржак Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торлук Кара-Кыс Владимировна
Отец ребёнка: Ооржак Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Ай-Сулуу Владимировна
Отец ребёнка: Ооржак Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ооржак Владимир