Ооржак Долу-Сая Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ооржак Долу-Сая Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данзурун Иван Самчитович

Мать: Коданмай Емчур Папиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куулар Алексина Владимировна

Отец ребёнка: Ооржак Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торлук Кара-Кыс Владимировна

Отец ребёнка: Ооржак Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Ай-Сулуу Владимировна

Отец ребёнка: Ооржак Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ооржак Владимир

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