Ооржак Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куулар Алексина Владимировна
Мать ребёнка: Ооржак Долу-Сая Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торлук Кара-Кыс Владимировна
Мать ребёнка: Ооржак Долу-Сая Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Ай-Сулуу Владимировна
Мать ребёнка: Ооржак Долу-Сая Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ооржак Долу-Сая Ивановна