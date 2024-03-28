Данзурун Иван Самчитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Сай-суу Ивановна
Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ооржак Долу-Сая Ивановна
Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душпун Розалия Ивановна
Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данзурун Майя Ивановна
Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна
Смерть
Неизвестно