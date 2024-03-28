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Данзурун Иван Самчитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Сай-суу Ивановна

Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ооржак Долу-Сая Ивановна

Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Душпун Розалия Ивановна

Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данзурун Майя Ивановна

Мать ребёнка: Коданмай Емчур Папиновна

Смерть
Неизвестно

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