Данзурун Майя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данзурун Иван Самчитович
Мать: Коданмай Емчур Папиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Чаяна Борисовна
Отец ребёнка: Соян Борис Дамбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кыргыс Чинчиваа Борисовна
Отец ребёнка: Соян Борис Дамбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соян Борис Дамбаевич