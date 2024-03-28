Данзурун Майя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данзурун Майя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данзурун Иван Самчитович

Мать: Коданмай Емчур Папиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Чаяна Борисовна

Отец ребёнка: Соян Борис Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кыргыс Чинчиваа Борисовна

Отец ребёнка: Соян Борис Дамбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данзурун Саян Борисович

Отец ребёнка: Соян Борис Дамбаевич

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